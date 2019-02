Politie zoekt vandaal die met terreinwagen over pas aangelegd mountainbikeparcours reed GUS

15 februari 2019

13u11 0 Houthulst Het gemeentebestuur van Houthulst heeft een klacht ingediend bij de lokale politie tegen een chauffeur die met een terreinwagen over het pas aangelegde mountainbikeparcours heeft gereden.

Deze week merkten medewerkers van de gemeente Houthulst diepe bandensporen op, op het toekomstige mountainbikeparcours achter de nieuwe vrijetijdscampus”, schetst schepen Jeroen Vandromme (CD&V). “Medewerkers van onze technische dienst schatten de schade op 2.500 euro. Het parcours lag er nog iets te zacht bij om het al open te stellen voor mountainbikers. We wachten op droog weer om dat project verder af te werken. Het is spijtig dat het nu al zo zwaar is beschadigd. Hopelijk vindt de lokale politie snel de dader. De heuvels dienen niet om met quads, crossmotoren of terreinwagens over te rijden.” De gemeente roept buurtbewoners op om eventuele tips die kunnen leiden naar de dader mee te delen. Dat kan via de gemeente of via de lokale politie.