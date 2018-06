Politie redt 29 verwaarloosde chihuahuapups uit rijhuis 02 juni 2018

02u49 0 Houthulst Bij een politie-inval in een rijhuis in Houthulst hebben agenten donderdag liefst 29 chihuahuapuppy's in beslag genomen. Het ging om piepjonge, verwaarloosde dieren. "Ze krijgen nu de nodige zorgen", zegt Brigitte Borgmans van de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn.

Het onderzoek naar de bewoonster van het rijhuis vlak bij het centrum van Houthulst liep al een tijdje. Bewoners hadden al meer dan eens geklaagd over het voortdurende gehuil van de puppy's. Er werd gefluisterd dat bewoonster L.V. (46) zich bezig hield met het illegaal fokken van de hondjes. Ze kwam al snel in het vizier van de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn. L.V. had vroeger een erkenning voor het kweken van honden, maar speelde die erkenning kwijt. Dat weerhield haar niet om tóch door te gaan met kweken. Dierenwelzijn riep de hulp van de politie in. "Op hun vraag zijn we donderdag de woning binnengegaan", zegt korpschef Johan Geeraert. "De chihuahuapuppy's leefden in erbarmelijke omstandigheden. De puppy's werden in beslag genomen, de vrouw werd meegenomen voor verhoor, maar mocht nadien beschikken."





Ook gezonde honden

De puppy's waren vuil, ondervoed en moesten in erbarmelijke omstandigheden overleven. Vreemd genoeg liepen in het huis nóg honden rond, ook eigendom van L.V. Die dieren bleken wel verzorgd. Wellicht kweekte L.V. de chihuahua's enkel en alleen om ze later voor veel geld door te verkopen. "De 29 hondjes hebben we voorlopig ondergebracht bij Dierenasiel Regio Roeselare en dierenasiel Ganzenweide in Koksijde", zegt Borgmans. "Daar krijgen de chihuahua's de nodige opvang in afwachting van een definitieve beslissing omtrent hun bestemming. Onze inspecteur-dierenarts zal, zoals altijd bij dergelijke vaststellingen, een proces-verbaal overmaken aan het parket." (JHM)