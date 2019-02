Politie klist vandaal die met auto net aangelegd mountainbikeparcours vernielde JHM

25 februari 2019

13u35 3 Houthulst De man die twee weken geleden het pas aangelegde mountainbikeparcours op de vrijetijdssite van Houthulst vernielde is geklist door de politie. De gemeente schat de herstelwerken op 2.500 euro, die het zal proberen verhalen.

De feiten werden gepleegd in de week van 15 februari. Een autoliefhebber reed er met zijn terreinwagen het parcours op en ploegde er alle aarde om. Wellicht handelde de man puur uit eigen amusement. Een medewerker van de technische dienst van de gemeente merkte de schade op waarna de gemeente een oproep deed via sociale media. “Het stuk parcours bevat momenteel nog brede stroken, waarvan de opgevoerde aarde moest kunnen overwinteren om uit te harden. Hierdoor zijn diepe bandensporen getrokken en is het integrale nieuwe stuk parcours zwaar beschadigd. Een rupskraan zal dit moeten herstellen. Daar hangt een flink prijskaartje aan vast. Het mag duidelijk zijn dat deze heuvels niét dienen om met quads of crossmotors, laat staan met terreinwagens, overheen te rijden”, zegt de gemeente. Een doorgedreven buurtonderzoek van de politie in combinatie met camerabeelden leidde nu tot de ontmaskering van de dader. “Op beelden was het type wagen en een deel van de nummerplaat te zien. Na verder onderzoek kon de auto teruggevonden worden in Roeselare en kon de chauffeur gevonden worden”, zegt de politie. De chauffeur wacht nu een flinke rekening van de gemeente. Die wordt geraamd op 2.500 euro. Het vernieuwde parcours zou binnenkort worden opengesteld voor mountainbikeliefhebbers maar dat zal wellicht uitgesteld worden.