Pepperspray gebruikt na zaalvoetbalmatch 26 februari 2018

De politie moest afgelopen weekend tussenbeide komen tijdens een topper in het zaalvoetbal. Vrijdagavond speelden FC De Veldmuizen, derde in het klassement, een thuiswedstrijd tegen Voorwaarts Roeselare, de ongeslagen leider, in de sporthal van Houthulst. Al van in het begin van de wedstrijd waren er incidenten en was de sfeer grimmig. "Er was wat duw- en trekwerk en de scheidsrechter moest de match al na tien minuten stil leggen om de gemoederen te bedaren", zegt korpschef Johan Geeraert.





De wedstrijd werd na een tijdje hervat en kon uitgespeeld worden. De thuisploeg diende daarbij de leider haar eerste nederlaag toe. "Na afloop van de match werden spelers van FC De Veldmuizen bedreigd door spelers van Voorwaarts Roeselare. Er werd opnieuw getrokken en geduwd en er werd zelfs pepperspray gebruikt. De politie werd opgetrommeld, waarna de spelers van Voorwaarts zich weghaastten. We onderzoeken het incident en proberen de daders te identificeren", besluit de korpschef. (JHM)