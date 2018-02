Oud-burgemeester op tweede plaats CD&V-lijst 10 februari 2018

02u31 0

Huidig burgemeester Ann Vansteenkiste zal de CD&V-lijst in Houthulst trekken. Op de tweede plaats staat oud-burgemeester Joris Hindryckx, en dat is opmerkelijk omdat hij een paar jaar geleden zijn politieke ambities terugschroefde vanwege zijn drukke job als algemeen directeur van de Vives Hogeschool. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen zat hij de gemeenteraad nog voor, maar twee jaar geleden werd hij toch schepen van Financiën, Lokale Economie, Onderwijs en Buitenschoolse Kinderopvang. Joris Hindryckx behaalde in 2012 als lijstduwer 1.438 voorkeurstemmen. Dat waren er amper 144 minder dan lijsttrekster Ann Vansteenkiste. Na de verkiezing van 1994 behaalde Hindryckx voldoende stemmen voor een schepenambt en in 2003 nam hij de burgemeesterssjerp van Maria Vandenbussche over. Het was vanwege zijn job bij Vives dat hij in 2012 ontslag nam als burgemeester. (GUS)