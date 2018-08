Oud-burgemeester (87) opnieuw kandidaat 29 augustus 2018

02u43 0 Houthulst Open Vld heeft een opmerkelijke kandidaat op de lijst: René Roelens (87). Hij was van 1979 tot 1995 burgemeester en staat nu op de negende plaats.

"Mijn eerste deelname aan de verkiezingen was in 1964. Intussen kwam ik al acht keer op voor de gemeente, zeven keer voor de provincie en één keer voor de senaat." Waarom hij nu weer zijn kans waagt? "Wat lijsttrekker Stefaan Vansevenandt heeft gedaan voor de gemeente charmeert me. Zo zette hij zijn schouders onder de dag van de ondernemers, een fietslichtactie voor kinderen, een kerstavondfeest voor alleenstaanden en een eetfestijn tegen eenzaamheid. Onder zo'n positief project zet ik graag mijn schouders." (GUS)