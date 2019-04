Opvallend: man betaalt verkiezingsboete verkeerd op naam van Brugse vrouw (die óók afwezig was op de verkiezingen): vrijspraak? JHM

05 april 2019

11u44 2

Wacht een 30-jarige man uit Houthulst, die vergat als bijzitter op te dagen voor de verkiezingen van 14 oktober, de vrijspraak in de rechtbank van Veurne? Het kan, want de man betaalde zijn minnelijke schikking van 250 euro wél, maar deed dat opvallend genoeg ongewild op naam van een Brugse vrouw, die ook al niet opdaagde voor de verkiezingen.

De situatie van de 30-jarige Gregory M. is op zijn zachtst gezegd erg opmerkelijk te noemen. Hij daagde niet op als bijzitter maar betaalde de minnelijke schikking van 250 euro wél. Dat kon hij ook aantonen via zijn overschrijving. Hij betaalde die boete zelfs meteen. Alleen: M. vulde de verkeerde betalingsreferte in: in plaats van het getal 633 vulde hij het getal 613 in. Wat het helemaal opvallend maakt: ook die betalingsreferte bleek juist te zijn want dat ging óók om een minnelijke schikking van het parket maar was bedoeld voor een vrouw uit Brugge die op 14 oktober óók niet opdaagde als bijzitter tijdens de verkiezingen. Héél toevallig dus allemaal en dus trok het parket op onderzoek. Ze wilden weten of de Brugse vrouw niet de vriendin of een kennis was van Gregory M. Ze wilden nagaan of de man geen trucje had toegepast: haar boete betalen en zogezegd ook zijn boete, maar nadien een vergissing inroepen. Maar na onderzoek kon er geen enkele link worden aangetoond tussen de vrouw uit Brugge en de man uit Houthulst. En dus gaat men er nu vanuit dat het een héél groot toeval is en wacht de Houthulstnaar allicht de vrijspraak. En de Brugse vrouw? Die is wellicht de grootste gelukvogel in het verhaal want iemand die ze niet kent betaalde de boete ongewild voor haar… Op 3 mei weet hij of hij vrijgesproken wordt.

Op de zitting heeft de strafrechter in Veurne trouwens nog 6 bijzitters die niet of te laat opdaagden als bijzitter op de verkiezingen van 14 oktober veroordeeld tot 600 euro geldboete, al dan niet de helft of voor drievierden met uitstel. Zij betaalde ook de minnelijke schikking niet van 250 euro en werden daarom gedagvaard. Allen moeten ze ook de gerechtskosten betalen, die kunnen oplopen tot 300 euro.