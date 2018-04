Opnieuw ongeval op kruispunt, dat heraangelegd wordt 26 april 2018

02u42 0 Houthulst Op het beruchte kruispunt van de Jonkershovestraat met de Stokstraat in Jonkershove is het gisteren alweer tot een ongeval gekomen.

Het gaat om een zwart kruispunt in de streek, waar de afgelopen jaren al tientallen ongevallen gebeurden. Rond 12.15 uur reed een 20-jarige bromfietser langs de Jonkershovestraat en wilde met zijn bromfiets oversteken. Op het kruispunt met de Stokstraat wilde J.V. de Groenebosdreef inslaan. Hij lette echter niet goed op en werd aangereden door de bestuurder van een Mercedes die in dezelfde richting reed. Na het ongeval zwalpte de bromfietser nog even door en knalde nog op een tegenligger. De jongeman werd gewond naar het ziekenhuis gebracht maar stelt het goed. De twee autobestuurders liepen geen verwondingen op. De buurtbewoners klagen al veel langer de gevaarlijke situatie op het kruispunt aan. De gemeente deed al enkele kleine aanpassingen waardoor het aantal ongevallen al iets daalde. "We plannen echter een volledige heraanleg om het aantal ongevallen nog te doen dalen", zegt schepen Geert Van Exem. "Het kruispunt zal verdwijnen en plaatsmaken voor een rotonde. Op dit moment zijn er rioleringsstudies aan de gang. De heraanleg is allicht voor dit najaar gepland." (JHM)