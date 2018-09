Open Vld heeft lijst klaar 07 september 2018

02u45 0

Open Vld Houthulst stapt met elf vrouwen en tien mannen naar de kiezer. Anaïs Dewilde (19) is de jongste en René Roelens (87) de oudste kandidaat. Stefaan Vansevenandt trekt de lijst. "We hebben kandidaten van allerlei pluimage, maar met één team wagen we gezamenlijk onze politieke kans. We willen mee aan de kar trekken en helpen besturen, zodat we het verschil kunnen maken. We zetten ons in voor iedereen." (GUS)