Op zoek naar de schat van Merkem WANDELING EN BOEK BELICHTEN BIJZONDER WOI-VERHAAL KAREL BALDUCK GUDRUN STEEN

13 april 2018

02u54 0 Houthulst Horlogemaker-juwelier Karel Balduck verstopte een schatkist vol juwelen, goud en documenten in zijn serre toen de Eerste Wereldoorlog begon. Vier jaar later was Merkem één grote puinhoop maar wonderwel vond Balduck er zijn schat terug. Achterkleinzoon Chris De Hollander (60) en zijn vrouw Ann Driessen (64) koppelen een boek en wandeling aan dat verhaal.

Karel Balduck was 52 jaar toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Met zijn vrouw Flavie, toen 44 jaar, had hij zeven kinderen Anna, Maria, Oliva, Jozef, Michel, Paula en Bertha. De oudste, Anna, was achttien toen de oorlogsgruwel uitbrak en de jongste, Bertha, vijf. Karel en Flavie runden in Merkem een bloeiende juwelierszaak. Op 22 augustus 1914 bestelde Karel een zinken kist waarin hij meer dan 200 gouden ringen, uurwerken, oorbellen, kettingen, zilveren lepels en vorken maar ook waardevolle documenten stopte. Hij soldeerde die dicht en begroef de kist in zijn serre, bij de wortels van een wijnrank. Het werd het begin van een spannend avontuur dat Ann Driessen beschrijft in haar nieuwste boek 'De schat van Merkem'. Zij is getrouwd met de achterkleinzoon van Karel.





Tijdens de oorlog

"De schatkist moet zeker 20 kilo hebben gewogen en had een waarde van 25.000 Belgische frank. Dat was het dubbele van wat een huis toen kostte", schetst Ann. "Zo'n schat meenemen op de vlucht was te zwaar en gevaarlijk dus besloot Karel die te begraven in de veronderstelling dat het gezin binnen een paar dagen huiswaarts kon keren. Ze stapten van Merkem naar schoonbroer Cyriel in Haringe. Dochter Paula had toen al een longontsteking en stierf daar ook aan op 11 november 1914. Ze ligt begraven in Haringe. De twee zonen verhuisden naar een Belgische schoolkolonie in Frankrijk gerund door Frans broer Constant. De jongens zouden er anderhalf jaar blijven tot groot verdriet van hun ouders, maar ze konden niet anders. Stilaan werd duidelijk dat de oorlog veel langer duurde dan gedacht. Karel en Flavie huurden in Haringe een pand om er na wat oorlogswaar te hebben verkocht opnieuw een juwelierszaak op te richten. De handel bloeide en het gezin was ingeburgerd in Haringe. Karel werd er zelfs koster. Maar de gedachte aan zijn schatkist bleef door zijn hoofd spoken. Het was zijn vriend-priester Jos Janssens die hem overtuigde richting Merkem te stappen. Van de militaire overheid kreeg hij daarvoor de toestemming. Samen met twee soldaten en rijkswachters vertrok hij op 15 maart 1918 om 4 uur 's morgens naar Oostvleteren. Van daar ging de tocht verder naar Merkem. In zijn dagboek lezen we 'Is dit Merkem? Is alles weg?"





Waar is de schat?

"Het Houthulstse dorp was herschapen tot één grote puinhoop", weet Ann. "Door de ruïnes van de kerk en het klooster kon Karel zich oriënteren. Hij wist hoeveel stappen het was van de kerk naar zijn huis. Tussen de brokstukken spotte hij kleursteentjes van de vloer van de buren. Ver kon zijn schatkist niet meer zijn. Als bij wonder vond hij de kist die nog intact was op een deuk na. Ook het deksel zat er nog op maar veel tijd om het te onderzoeken was er niet. Hij moest de bombardementen voor zijn. Eens in Haringe opende hij zijn schat, zijn vrouw Flavie viel flauw toen ze haar gouden armband zag. De vreugde was enorm. De zes kinderen waren ondertussen herenigd."





Tot 1920 woonde de familie Balduck in Haringe. In Merkem bouwde Karel het huis opnieuw op maar hij besloot in Veurne een nieuwe toekomst uit te bouwen als juwelier-horlogemaker. Eén gouden armband en twee oorbellen met een briljant zijn tot op vandaag in familiehanden. De rest van de schat heeft Karel verkocht na de oorlogsjaren. Anna had de schatkist bewaard op zolder maar was vergeten haar dochter Maria Debuck daarover in te lichten. Na Anna's overlijden wilde Maria die 'rommel' opruimen maar op een familiefeest in 1976 kwam aan het licht hoe belangrijk dat kistje wel was. Sindsdien koestert de familie Balduck het.





Op zondag 22 april kan je tussen 13.30 en 14.30 uur in het spoor van Karel Balduck wandelen tijdens een verteltocht, van de kerk in Oostvleteren tot die in Merkem. De familie Balduck vertelt onderweg het verhaal. Deelnemen kost tien euro (drank en broodje inbegrepen). Kinderen tot twaalf jaar betalen 5 euro. Vooraf inschrijven is verplicht en doe je via balduckverhalen@gmail.com of 0494/13.11.08. Het boek 'De schat van Merkem' kost twaalf euro en kan je bestellen via boekenvanann@gmail.com.