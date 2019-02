Op deze plaatsen kan je geflitst worden in zone Polder JHM

07 februari 2019

De politiezone Polder maakte vier locaties bekend waar het volgende week, tussen 11 en 17 februari, het flitstoestel zal opstellen. Er worden snelheidscontroles gepland in de Ichtegemstraat in Kortemark, in de Ichtegemstraat maar dan in Koekelare, zowel in de Klerkenstraat als de Stokstraat in Houthulst en tot slot in de Esenstraat in Diksmuide. Er zijn naast deze aangekondigde snelheidscontroles echter ook altijd andere controles mogelijk op andere plaatsen.