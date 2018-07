Ontwerpers voor Visserijmuseum en uitkijktoren Knokkebrug gezocht 19 juli 2018

Ontwerpteams kunnen zich kandidaat stellen voor de realisatie van de Uitkijktoren Knokkebrug in Houthulst en de uitbreiding van het visserijmuseum in Oostduinkerke. Het gaat om de dertiende editie van 'Oproep WinVorm', een architectuurwedstrijd van de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Bouwmeester en intercommunales WVI en Leiedal. Voor beide projecten ligt het investeringsbedrag op maximaal 2 miljoen euro, waaronder een maximum ereloon van 221.000 euro exclusief BTW. "Tot 24 augustus kunnen architectenbureaus zich inschrijven. In het najaar worden per project drie kandidaten weerhouden. Ze worden allen betaald voor hun ontwerp. Daarna kiest een jury een finaal ontwerp", aldus gedeputeerde Guido Decorte. "De afgelopen twaalf oproepen sinds de zomer van 2012 waren een succes. In totaal stelden zich meer dan 500 ontwerpers kandidaat voor 75 opdrachten. Momenteel zijn de ontwerpers van de vorige opdrachten nog aan de slag", aldus Decorte. Meer informatie op www.west-vlaanderen.be/oproepwinvorm. (BBO)