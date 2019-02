Onderzoek naar ongeval in Beukelaremolen afgerond: verzekering komt niet tussen GUS

25 februari 2019

09u34 0 Houthulst Het onderzoek naar het ongeval in de Beukelaremolen in Merkem is afgerond. De verzekering zal niet tussenkomen in de schade. Hoeveel die bedraagt, is nog niet bekend

Amper drie jaar geleden werd de heropgebouwde Beukelaremolen geopend nadat hij in 2011 was omver gewaaid. In september donderde een gietijzeren peer naar beneden met veel schade als gevolg.

“Terwijl molenaar Ann Vergauwen aan het malen was, knakte plots de gietijzeren peer naar beneden”, beschrijft molenaar Bart Castelein in het verslag na het incident. “Enkele kammen van de voormolen braken af en de zware karbonkel tolde via de trap naar de meelzolder waar hij op een haar na Ann miste. Vervolgens boorde hij zich door de planken vloer. Ann kon de molen verlaten met slechts een bloedende hand. Op de kapotte peer kan je een oude breuk en luchtbellen zien.”

Schepen Jeroen Vandromme vult aan: “Dat onderdeel hebben we gerecupereerd uit de oude molen nadat die in 2011 was omver gewaaid. Drie jaar geleden openden we de heropgebouwde molen en nu moeten we helaas al aanzienlijke schade vaststellen. Het onderzoek is net afgerond en daaruit blijkt dat de verzekering niet tussen komt. Hoeveel de schade de gemeentekas zal kosten, is nog niet duidelijk. Er zijn vijf molenaars actief in de Beukelaremolen. Die kunnen hun taak blijven uitoefenen want er is nog een koppel molenstenen dat niet beschadigd is. Ook de toeristische bezoeken kunnen doorgaan.”

De gemeenteraad keurde een overeenkomst met afspraken goed tussen de molenaars en de gemeente. Het was tijdens de bespreking van dat punt dat de schade in de Beukelaremolen ter sprake kwam.

