Nieuwe website bundelt winkels 30 april 2018

02u29 0

Ondernemer en onafhankelijk gemeenteraadslid Filip Deroo uit Klerken wil het winkelen in Houthulst stimuleren en lanceert op 1 mei de website www.winkeleninhouthulst.be. "Houthulst telt ruim honderd winkels, maar die zijn niet altijd even bekend bij onze inwoners en bezoekers", vindt Deroo. "Middenstanders kunnen zich op de website voorstellen en acties aankondigen. Ze geven hun informatie aan mij door en ik zorg voor een snelle update. Nu al staan er zeker veertig handelszaken op. Voor één jaar online publiciteit betaalt de deelnemer 200 euro of 350 euro als die voor de homepage kiest. Er is ook een grotere adverteerruimte beschikbaar voor 500 euro." Info: 0494/87.90.35. (GUS)