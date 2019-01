Na ongeval met vluchtmisdrijf: twijfel alom of beklaagde wel de bestuurder was JHM

14 januari 2019

13u09 0 Houthulst Een 55-jarige man uit Houthulst vraagt de vrijspraak voor een ongeval met vluchtmisdrijf op 6 juni 2017. Hij zegt dat hij op het moment van de feiten elders was.

M.C. zou op 6 juni 2017 op een kruispunt in de Groenbosdreef geen voorrang verleend hebben. Hij reed een bestuurster aan en pleegde vluchtmisdrijf. De vrouw achtervolgde de 55-jarige man tot op zijn oprit, waar het tot een verhitte discussie kwam. Ze noteerde zijn nummerplaat, maar M.C. ontkent dat hij diegene was die het ongeval veroorzaakte, ondanks de schade aan zijn wagen. Hij verklaarde dat hij op het ogenblik van de aanrijding op bezoek was bij een bevriend koppel uit Ruddervoorde. Dat koppel bevestigde eerder in de rechtbank zijn verhaal. Ook de procureur twijfelde of M.C. wel de bestuurder was omdat de schade aan beide wagens niet overeenkomt. De verdediging vraagt de vrijspraak. “Wij zijn het er zeker niet mee eens”, sprak de advocaat van het slachtoffer. “Dit is een erg laffe manier om de verantwoordelijkheid te ontlopen. Het koppel dat hier kwam getuigen liegt, maar we dienen geen klacht in wegens meineed.” Vonnis op 11 februari.