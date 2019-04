N-VA hoopt dat er niet te veel sociale woningen komen in Merkem: “Niet het juiste publiek voor die plek” GUS

09 april 2019

12u29 4 Houthulst N-VA had tijdens de gemeenteraad in Houthulst kritische vragen over een toekomstig woonproject op de site van het voetbalveld in Houthulst en over een woonproject in Merkem. Karlos Debouck (N-VA) hoopt dat er in Merkem niet te veel sociale huurwoningen zullen gebouwd worden.

De Diksmuidse firma Covemaeker heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van 35 kavels op het voetbalveld tussen de Eugene De Grootelaan en de Broeders Xaverianenstraat. De aanleg van de wegen en riolen zal 608.000 euro kosten, maar de gemeente moet zelf niets betalen. N-VA onthield zich bij de stemming omdat volgens Filip Vanhevel de parkeerdruk te veel zal stijgen in het centrum van Houthulst.

En ook een toekomstig woonproject in de Stationstraat in Merkem stootte op N-VA-kritiek. “Ik vernam dat de sociale huurmaatschappij De Mandel en de woonmaatschappij IJzer en Zee een honderdtal woonentiteiten zullen realiseren”, zei Karlos Debouck. “Er zouden liefst 80 sociale huurwoningen komen en maar 20 koopwoningen. Ik hoop dat die verhouding omgedraaid wordt, want mensen die een sociale woning huren hebben er alle baat bij om niet te veel te verdienen als ze een lage huur willen. Ik denk niet dat dit het juiste publiek is voor Merkem.”

Schepen van Sociale Zaken Ann Vansteenkiste (CD&V) fronste even de wenkbrauwen bij die opmerking, maar benadrukte dat het project nog maar in zijn kinderschoenen staat. “Die verhouding van 80 procent huurwoningen en 20 procent koopwoningen is om het maximum aan subsidies binnen te halen. Er is daarover nog niets beslist. Het zal zeker nog een paar jaar duren vooraleer dat woongebied ontwikkeld zal worden.”