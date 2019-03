Merkemse vrienden verdelen bijna 40.000 euro onder goede doelen die zich inzetten voor de jeugd GUS

13 maart 2019

10u11 0 Houthulst De vierde editie van Music for Youth in Merkem bracht 20.076 euro op. De initiatiefnemers Koen Bacquaert, Thierry Baes, Jan Bostyn en Greet Desodt verdeelden dat onder organisaties die zich inzetten voor jongeren die het niet zo gemakkelijk hebben. Maar dat is niet alles.

“Elke editie kiezen we een thema”, verduidelijkt Greet Desodt. “Via het Streekfonds West-Vlaanderen hebben we onze goede doelen geselecteerd. TEJO Ieper biedt laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen tien en twintig jaar. Ons Tehuis, ook in Ieper, wil de kind-ouderrelatie in een moeilijke thuissituatie verbeteren. Daarnaast geven we een cheque aan twee verenigingen die zich toeleggen op muziek, ook voor kwetsbare jongeren. Concreet zijn dat de Muziekbank van het Streekfonds en de jeugdwerking van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia in Merkem. Tot slot steunen we de vrije basisschool Kouterkind in Merkem. Naast de opbrengst van onze benefietavond waarop we muzikant Kris Debruyne aan het werk hoorden, haalden we bijkomend ruim 18.000 euro op. Dat verdelen we onder Tronkestik, het educatief centrum voor gezinnen en groepen uit Brugge en De Walhoeve in Westvleteren. We willen graag iedereen bedanken die ons heeft gesteund.”