Merkemse gesneuvelde soldaat Romain Slembrouck krijgt opnieuw graf in schaduw van kerk GUS

14 april 2019

12u07 0 Houthulst Romain Slembrouck groeide op in Merkem, streed moedig tijdens de Eerste Wereldoorlog maar bloedde dood nadat hij geraakt was in zijn been. Hij was amper 21 jaar. Zijn graf in Merkem raakte zoek, maar tijdens de herdenking van de Slag bij Merkem zondag kreeg Romain in het bijzijn van zijn familie opnieuw zijn laatste rustplaats.

Het was voor de familie Slembrouck een mooi moment toen Romain Slembrouck een gedenkkruis kreeg bij de kerk in Merkem. “Mijn grootoom werd op 16 juli 1867 geboren in Merkem”, vertelt Herman Slembrouck. “Hij was de zoon van Alois en Pharailde Notable. Romain vervoegde het regiment Grenadiers één dag na zijn achttiende verjaardag. Die sectie was vooral actief in Diksmuide, Nieuwkapelle, Sint-Jacobskapelle, Boezinge, Nieuwpoort en Brielen. Moorslede lag op een belangrijk spoorlijnknooppunt tussen Roeselare, Ieper, Veurne, Doornik, Brugge en Gent. Ondanks de vijandelijke tegenstand slaagde het tweede Regiment Grenadiers er in om de Duitse stellingen op 29 september 1918 te overmeesteren. Een dag later geraakte mijn grootoom zwaar gewond door vijandelijk mortiervuur dat zijn linkerbeen volledig verbrijzelde. Dat gebeurde bij de spoorlijn in Passendale. Hij overleed aan zijn verwondingen een paar weken voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. Grootvader Jules gaf zijn eerstgeboren zoon de voornaam Romain als nagedachtenis.”

Graf verdwenen

“Romain werd op 19 april 1922 verplaatst van het kerkhof in Moorslede naar het erepark voor gesneuvelden in Merkem”, zegt Herman. “Op het kerkhof van Moorslede en Passendale staat zijn naam op de gedenksteen voor de gesneuvelde Grenadiers. Toen we honderd jaar na zijn overlijden een groet wilden komen brengen, stelden we vast dat het graf van Romain was verdwenen. We mailden naar het Houthulstse gemeentebestuur maar kregen geen respons.”

Toen kwam Daniël Pauwels van de lokale heemkring ten tonele. “Ik vermoed dat het graf van Romain verdween na een reorganisatie van het kerkhof in Merkem in 1980. Met de heemkring zijn we alle 37 gesneuvelden van Merkem aan het beschrijven in een publicatie. Na enig speurwerk kwam ik Romains familie op het spoor. Die woont in de regio Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Van de gemeente Houthulst kregen we de toestemming om Romain opnieuw een gedenkkruis te geven. Tijdens de herdenking van de Slag van Merkem onthulden we dat met een officiële ceremonie met muziek en vaandeldragers.”