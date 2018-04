Merkem herdenkt iconische slag EERSTE OVERWINNING VOOR BELGEN EXACT 100 JAAR GELEDEN GUDRUN STEEN

06 april 2018

02u43 0 Houthulst De Belgen trokken op 17 april 1918 tijdens de 'Slag om Merkem' aan het langste eind en verdrongen de Duitsers. Die belangrijke morele overwinning herdenkt Houthulst met een tentoonstelling, boek, wandeling én postzegel. Het eerbetoon staat gepland in het weekend van 14 april.

Hoewel de 'Slag om Merkem' in de geschiedenisboeken staat als een overwinning voor de Belgen, ging het gepaard met bloederige gevechten. De Duitsers hadden op 17 april 1918 's ochtends het gehucht De Kippe ingenomen, maar luttele uren later viel het terug in Belgische handen, net als enkele militaire posten in de buurt. Nooit eerder hadden de Belgen de Duitsers zo duidelijk verslagen. Aan Belgische zijde vielen er 155 doden en 354 gewonden, 449 landgenoten werden als krijgsgevangenen meegenomen. Bij de Duitsers bedroeg de dodentol 254 en geraakten er 1.211 gewond. De Belgen namen 789 Duitsers krijgsgevangen. Het is dat deel uit de oorlogsgeschiedenis dat de gemeente Houthulst op 13, 14 en 15 april herdenkt.





In de kerk van Merkem stelt Johny Degrauwe op 13 april het boek 'De slag om Merkem-Langemark' voor. "Diksmuideling André Gysel vertaalde 'La Bataille de Merkem' van Verbruggen uit 1977", zegt uitgever Degrauwe. "In het boek zitten 74 unieke foto's over die periode net als uitneembare kaarten."





Expo

Diezelfde vrijdagavond opent de plaatselijke heemkring Sidronius Hosschius zijn tentoonstelling met archiefbeelden, een maquette van de kerk van Merkem en een pomp, gevonden oorlogstuig en kostuums. Die expo kan je van 13 tot en met 15 april in de kerk van Merkem bezoeken, alsook op 3 juni en elk weekend en maandag in de zomervakantie. Leerlingen van de basisschool Kouterkind ontwierpen op hun beurt vredesboodschappen die op pins werden gedrukt. Tot slot is er een speciale postzegel met daarop de stukgeschoten Merkemse kerk. Op 14 en 15 april start om 14 uur aan het oud-gemeentehuis een wandeling van 5 kilometer langs locaties die tijdens de 'Slag om Merkem' belangrijk waren. De officiële herdenkingsplechtigheid vindt plaats op zondag 15 april om 9 uur aan de kerk.





Een bijzonder verhaal is dat van juwelier Karel Balduck die een eeuw geleden in zijn tuin een kist vol juwelen verstopte én die daarna terugvond. Herbeleef op 22 april die tocht van Oostvleteren naar Merkem en luister onderweg naar dagboekfragmenten. Ann Driessen schreef er het boek 'De schat van Merkem' over. Karel Balduck was onder meer hulponderwijzer in Jonkershove en Noordschote en juwelier-horlogemaker in Merkem en Veurne.





Meer info

Meer informatie vind je bij toerisme@houthulst.be of op het nummer 051/46.08.93