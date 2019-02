Meesters en juffen vrije basisschool Klerken als 70-jarigen voor de klas GUS

13 februari 2019

15u28 0 Houthulst De 140 kinderen van de vrije basisschool in Klerken fronsten even hun wenkbrauwen toen ze deze morgen hun leerkrachten zagen. Die waren verkleed als 70-jarigen en daar was een goede reden voor.

“We konden staken zoals in de rest van het land maar dan stonden onze kinderen in de kou en dat lost niets op”, duidt leerkracht Eveline Willemyns. “Daarom kaartten we de problematiek op een ludieke manier aan. We zijn niet akkoord met de verhoging van de pensioensleeftijd van leerkrachten. Om dat duidelijk te maken kwamen we met krukken, looprekjes en rollators naar school. Recent is de leeftijd verhoogd naar 64 jaar maar we vrezen dat de overheid die leeftijd nog zal optrekken. Kinderen willen een fitte meester of juf voor de klas die hen kan begeleiden. Stel je voor dat we straks tot ons zeventigste moeten werken. Lesgeven op hoge leeftijd kan gewoon niet en dat hebben we vandaag aangetoond.”