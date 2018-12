Meer dan 10 brievenbussen vernield afgelopen weekend JHM

17 december 2018

Politiezone Polder is een onderzoek gestart naar een reeks van vandalisme afgelopen weekend. In de Zegestraat in Houthulst werden afgelopen weekend meer dan 10 brievenbussen volledig vernield. Enkele bewoners werden zaterdagochtend vroeg wakker van lawaai in de straat. Toen ze opkeken bleken enkele jongeren van huis tot huis te gaan en trokken de brievenbussen volledig uit elkaar. Er zijn zeker 10 slachtoffers maar mogelijk komen er nog meer. Van de jongeren is er voorlopig geen spoor al kunnen camerabeelden in de buurt misschien nog iets opleveren. Een brievenbus kost al gauw 60 tot 100 euro dus bedraagt de schade meerdere honderden euro’s. Toen de bewoners opstonden gingen ze in de straat de schade gaan opmeten en enkelen dienden klacht in bij de politie. Die is een onderzoek gestart.