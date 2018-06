Markt even afgesloten na gaslek 07 juni 2018

02u43 0

De Markt was sinds 10 uur gisteren volledig afgesloten voor alle wegverkeer vanwege een gaslek. Dat ontstond in een nieuwbouwappartement even verderop. Daar werd bij de werkzaamheden plots een scherpe gasgeur waargenomen. De werken werden meteen stilgelegd en de brandweer en politie kwamen ter plaatse. Het lek ontstond bij de aansluiting van het gas in het appartement. Maar om het te kunnen dichten moest een opening gemaakt worden in het trottoir. Dat deed een team van Eandis. Evacuaties waren niet nodig, (JHM)