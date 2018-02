Maria Ter Engelen stelt zijn blijfstoel voor 28 februari 2018

Met de 2.500 euro die de Tieltse muziekvereniging The Jet heeft gegeven, kocht de directie van het zorgcentrum Maria Ter Engelen in Klerken een blijfstoel aan. Dat is een stoel waarin kinderen stevig maar comfortabel veilig vast zitten zonder dat ze vastgegespt zitten met riempjes. Het is de eerste blijfstoel die ze in Klerken hebben en de bewoners worden er rustig in. The Jet, wat staat voor Jeugdensemble Tielt, organiseerde het evenement 'Eat to the beat' eind vorig jaar. Er werd muziek gespeeld in het thema van wat op het bord werd geserveerd. Een familielid van één van de muzikanten verblijft in Klerken dus was het goede doel snel gevonden.





(GUS)