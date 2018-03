Man vangt vinken met verboden mistnet 07 maart 2018

Een man uit Houthulst riskeert 6.000 euro boete, een deel met uitstel, omdat hij met een verboden mistnet vinken ving.





Zo'n mistnet heeft touwen die dichtgetrokken kunnen worden om de vogels te vangen, maar dat is verboden. "Bij een controle in de tuin van P.D. bleek achteraan een volière te staan waarboven zo'n mistnet hing", legde de procureur uit. "Die diende zogezegd om de fruitbomen te beschermen maar er bleek geen enkele in de omgeving te staan. Er volgde een huiszoeking en er werden 20 vinken gevonden, waarvan 13 niet of niet correct waren geringd. Daarnaast werden nog beschermde vogelsoorten zoals sijzen en putters gevonden." Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich burgerlijke partij en vraagt 1.000 euro schadevergoeding. Advocaat Thomas Bailleul betwistte de rechtsgeldigheid van de huiszoeking. "Er was geen sprake van een betrapping op heterdaad dus mochten ze niet binnen zonder huiszoekingsbevel. De groene vrienden waren een beetje te vrijpostig." P.D. vraagt de vrijspraak. Vonnis op 30 maart.





(JHM)