Man riskeert 40 maanden voor poging doodslag agenten 17 mei 2018

Een man uit Houthulst riskeert 40 maanden opsluiting voor ernstige agressie ten aanzien van politieagenten. Tijdens het proces op de rechtbank van Veurne werden de feiten, nog daterend van juni 2015, gekwalificeerd als poging tot doodslag. De politie was opgeroepen voor ernstig partnergeweld en zag bij aankomst de vrouw uit het huis rennen. Twee agenten ontfermden zich over de vrouw, terwijl twee anderen aanbelden. N.V. deed open en haalde een hamer. Hij zwaaide richting een politieman, die viel toen hij achteruit ging. Vervolgens ging N.V. boven de gevallen politieman staan om te slaan met de hamer. De politieman trok zijn wapen en kon de beklaagde afweren. Uiteindelijk gooide N.V. de hamer weg en kwam die terecht op het been van een andere politieagent. Met enige moeite konden ze de dolgedraaide man overmeesteren. De beklaagde toonde spijt op de rechtbank en sprak over een alcoholprobleem als reden voor de feiten. Vonnis 19 juni. (BBO)