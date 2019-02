Man gewond na val van drie meter tijdens dakwerken JHM

18 februari 2019

Een 48-jarige man uit Klerken is maandagmiddag gewond geraakt na een val van om en bij de 3 meter hoogte. De man was aan zijn woning in de Veldstraat dakwerken aan het uitvoeren, gleed opeens uit en viel naar beneden. Hij belandde op zijn voeten maar ging meteen daarna op zijn rug liggen. Zijn echtgenote was getuige van de feiten en belde de hulpdiensten. Onder meer een ambulance en een MUG-dienst kwamen ter plaatse. De man had veel pijn aan zijn onderrug en daarom werd er voorzichtig gehandeld. Hij werd naar het Jan Ypermanziekenhuis gebracht waar onderzoeken aan het licht moeten brengen of hij breuken of neurologische schade opliep.