Landbouwer wil 4.000 euro van MUG-heli omdat dekstier door lawaai penis breekt Jelle Houwen

10 april 2019

18u26 42 Houthulst Een landbouwer uit Houthulst eist 4.000 euro van de MUG-heli omdat de penis van zijn dekstier door het lawaai van de helikopter zou gebroken zijn.

Dat gebeurde twee weken geleden toen de MUG-heli in de weide van de landbouwer landde voor een medisch noodgeval. “Op dat moment was de dekstier van de boer net bezig met een paringsdans”, legt advocaat Thomas Bailleul uit. De landbouwer nam de advocaat onder de arm om na te gaan wat zijn mogelijkheden zijn.

“Door het lawaai van de helikopter is de stier enorm geschrokken. Hij maakte daarbij een verkeerde beweging en brak zijn penis tijdens het paren. Dat is natuurlijk catastrofaal voor een dekstier die zo niks meer waard is. De prijs van zo’n beest bedraagt 4.000 euro. Dat geld willen we nu recupereren via de verzekering van de MUG-heli.”

“Gelijkaardig aan een auto zal de helikopter ook wel zo’n verzekering hebben voor externe schade. Vlak nadat de stier zijn penis brak is een veearts langs geweest die alles neerschreef in een verslag en die duidelijk stelt dat de stier zijn penis brak door een grote schrik.” Een reactie vanuit de MUG-heli is er nog niet. De dekstier met de gebroken penis wacht allicht het slachthuis.