Landbouwer valt van ladder 12 februari 2018

In de Kapellestraat in Merkem is een landbouwer zaterdagmiddag van een ladder gevallen toen hij aan het werk was in een hangar waarin kippen gekweekt worden. De man kwam ongelukkig neer op een stuk boom dat er lag. De landbouwer werd opgenomen in het ziekenhuis. (JHM)