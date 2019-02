Landbouwer gaat weg na ongeval om verreiker te halen JHM

22 februari 2019

In de Zuid-Torhoutstraat in Houthulst belandde een landbouwer vrijdagochtend met zijn wagen in de gracht langs de weg. Passanten merkten de wagen op, maar vonden de chauffeur niet terug. Toen de politie aankwam vonden ook zij de landbouwer niet terug. Die was een verreiker gaan halen om zijn voertuig uit de gracht te halen en had nog niemand verwittigd. De politie deed de nodige vaststellingen.