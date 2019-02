Kruispunt Stokstraat-Jonkershovestraat half maart opnieuw open GUS

22 februari 2019

18u03 0 Houthulst De heraanleg van het kruispunt Stokstraat-Jonkershovestraat-Groene Bosdreef zal langer duren dan gepland. Dat antwoordde schepen Erik Verbeure (CD&V) op een vraag van Filip Vanhevel (N-VA).

“Op de gemeentelijke website staat dat dit kruispunt eind februari zal geopend worden. Is dat haalbaar”, vroeg Vanhevel tijdens de gemeenteraad. Erik Verbeure (CD&V) deelde mee dat het kruispunt normaalgezien half maart terug open zal zijn. “De werken verlopen vlot maar we noteerden wel acht verletdagen door de sneeuw en vrieskoude. In de week van 11 maart zal de aannemer het kruispunt asfalteren.” Tijdens de werken blijft de omleiding van kracht via de Klerken- , Smisse- , Dorps- , Ooievaar- , Steen- en Sint-Pieterstraat en zo naar de Iepersteenweg. De bedoeling van de werken is om het kruispunt verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken.

Karlos Debouck (N-VA) moedigde het schepencollege aan over zo’n belangrijke openbare werken veel sneller te communiceren via de gemeentelijke website. “Dat zou jullie veel tijd besparen. Door duidelijk op één platform de juiste informatie te delen, zullen de bewoners daarover alvast geen vragen meer stellen. Ook het groenonderhoud is iets wat de mensen bezighoudt.”