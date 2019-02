Kindje geboren dit jaar? Dan krijg je Houthulstbonnen GUS

26 februari 2019

11u18 0 Houthulst Woon je in Houthulst en ben je dit jaar mama of papa geworden? Dan is er goed nieuws want de gemeente geeft Houthulstbonnen ter waarde van 30 euro.

“We geven die premie zowel aan ouders die zelf een kindje hebben gekregen als aan zij die een jongen of meisje hebben geadopteerd”, legt schepen Jeroen Vandromme (CD&V) uit. “Door de nieuwe wet op de privacy moeten we iedereen toestemming vragen om zijn of haar gegevens te mogen gebruiken. In ons gemeentelijke infoblad De Boskrant vormen de geboortes een populaire rubriek. Aan de ouders die hun Houthulstbonnen komen afhalen in het administratief centrum vragen we of we hun namen mogen publiceren in ons infoblad. Ook wie dat liever niet wilt, krijgt uiteraard zijn bonnen.” Met de Houthulstbonnen kunnen de ouders iets leuks kopen bij de lokale middenstand.