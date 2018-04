Kinderen leren manillen 12 april 2018

Zestien kinderen van acht tot zestien jaar leerden in Houthulst het kaartspel manillen. Een onverhoopt succes vinden ze bij de jeugddienst die de workshop voor het eerst organiseerde in het Stationshuis in Merkem.





"In onze gemeente vinden talrijke kaartingen plaats en daarop horen we regelmatig hoe jammer het is dat de jeugd niet meer kan manillen", reageert jeugdschepen Jeroen Vandromme (CD&V).





Kaartclub

"Vrijwilligers Robert Lacour, Marc Louwagie en Johnny Hauweele van de kaartclub binnen de Merkemse brandweer maakten de jeugd wegwijs in het kaartspel. De aankondiging van die workshop werd meer dan 40.000 keer bekeken op Facebook en was meteen onze meest bekeken post ooit." (GUS)