KBC-kantoor gesloten na gesjoemel STAK ZAAKVOERDER PREMIES VAN KLANTEN IN EIGEN ZAKKEN? JELLE HOUWEN EN CHARLOTTE DEGEZELLE

26 januari 2018

02u54 0 Houthulst Het verzekeringskantoor Freddy V. , al meer dan 20 jaar gelegen in de Dorpsstraat van Klerken, is sinds een aantal weken gesloten. Volgens een brief aan de deur werd de zaak 'wegens gezondheidsredenen stopgezet', maar dat klopt niet. "Wij hebben de samenwerking beëindigd, nadat we onregelmatigheden vaststelden in de werking van het agentschap", aldus KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht.

De afgelopen weken kregen de klanten van verzekeringskantoor V&V Assurco, beter gekend als verzekeringen Freddy V., een brief in de bus.





Het kantoor is al meer dan 20 jaar gevestigd op de hoek van de Dorpsstraat en de Kerkhofstraat in Klerken en staat in voor onder meer auto- en brandverzekeringen. Sinds 12 januari is het kantoor echter dicht. De zaakvoerders hingen een brief op aan de deur dat ze 'gesloten zijn wegens gezondheidsredenen'. Maar in de brief die de klanten van het kantoor kregen, staat zwart op wit dat KBC onregelmatigheden had vastgesteld. Sindsdien proberen de klanten van V. de waarheid te achterhalen.





Premies niet doorgestort

Een van die klanten is A. "Ook wij kregen die brief in de bus en eerlijk: we vielen compleet uit de lucht", zegt hij.





"Wij kennen Freddy en zijn vrouw als vriendelijke, behulpzame mensen. Hij was een typische dorpsbankier. De klanten kwamen dan vooral van rond de kerktoren. Sinds die brief zijn we natuurlijk beginnen praten met elkaar. We hoorden dat hij de premies van verschillende klanten niet doorstortte en zij dus feitelijk niet verzekerd waren. Maar de documenten kregen ze wel en alles leek in orde. Alles zou uitgekomen zijn nadat iemand moest terugtrekken van de verzekering na een banaal verkeersongeval.





Toen hij contact opnam met de hoofdzetel zeiden ze hem: "Mijnheer, u bent niet eens verzekerd bij ons, want uw polis is niet betaald." Natuurlijk is dat schrikken. Wie had dat gedacht van hen?" Het kantoor is nu twee weken dicht en in allerijl werden de borden van KBC van de gevels gehaald. Het gebouw wordt tegenwoordig ook verbouwd. In een reactie bevestigt KBC het stopzetten van de samenwerking. "Wij hebben de samenwerking met het KBC-verzekeringsagentschap V&V Assurco in Klerken inderdaad beëindigd, nadat KBC onregelmatigheden in de werking van het agentschap vaststelde", zegt woordvoerster Viviane Huybrecht. "Dat betekent concreet dat het agentschap vanaf die dag geen KBC-verzekeringsproducten meer verkoopt of beheert en geen schadedossiers voor KBC-polissen meer afhandelt. Voor de KBC-verzekeringspolissen van de klanten van het agentschap in Klerken heeft deze beslissing geen gevolgen. Sinds 12 januari worden die klanten overgedragen naar KBC-verzekeringsagentschappen in de buurt (Staden, Diksmuide en Kortemark). Wanneer zou blijken dat klanten schade hebben geleden, zullen zij daarvoor uiteraard worden vergoed. Uit respect voor de privacy doet KBC geen verdere inhoudelijke uitspraken over dit dossier." Er zou (nog) geen strafonderzoek lopen bij politie of parket, die niet op de hoogte zijn van de zaak. Dat kan erop wijzen dat KBC eerst intern een onderzoek wil voeren. We probeerden meermaals Freddy V. te contacteren maar konden hem niet bereiken.