KBC-kantoor blijft dicht na gesjoemel (BIJNA) ALLE GEDUPEERDEN WEL VERGOED JELLE HOUWEN

07 juli 2018

02u26 0 Houthulst Het voormalige KBC-kantoor in de Dorpsstraat zal niet meer heropenen. Er komt ook geen nieuwe vestiging in Klerken. KBC heeft ook nog geen klacht ingediend tegen de sjoemelende mandataris Freddy V. "Wie schade heeft geleden, is intussen vergoed of zal nog vergoed worden", klinkt het.

Begin januari kregen heel wat klanten van verzekeringskantoor V&V Assurco, plaatselijk gekend als verzekeringen Freddy V., een brief in de bus. Daarin meldde KBC dat er in het kantoor onregelmatigheden waren vastgesteld en dat de zaak daarom gesloten werd. In een briefje aan de deur lieten de eigenaars echter weten dat ze stopten 'wegens gezondheidsredenen'. In werkelijkheid zou V. de premies voor bepaalde polissen in eigen zakken hebben gestoken, waardoor klanten niet verzekerd waren. Nu, een half jaar na de sluiting, is het kantoor nog steeds niet heropend. Integendeel, het is grondig verbouwd en opgegaan in een residentie. Een nieuwe vestiging komt er niet, blijkt nu.





Polissen overgedragen

De verzekeringspolissen die Freddy V. beheerde, vooral brand -en autoverzekeringen, werden overgedragen aan andere agentschappen. "De cliënten kunnen terecht in de vestigingen van Diksmuide, Staden en Kortemark", zegt KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht. "Zowel voor de opvolging van hun verzekeringsportefeuille als voor advies en vragen. Voor de polissen van de klanten van Klerken heeft de sluiting geen gevolg." Intussen werkt KBC aan een oplossing voor alle gedupeerde klanten. "Wie schade heeft geleden, is daar intussen voor vergoed of zal daarvoor vergoed worden", klinkt het. Blijft nog de vraag wat KBC van plan is met hun sjoemelende ex-mandataris. "Uit respect voor de privacy van de klanten en gezien de wettelijke discretieplicht, doet KBC geen verdere inhoudelijke uitspraken over dit dossier."





Intern afhandelen

Navraag bij het parket van Veurne leert dat er tegen Freddy V. nog geen strafklacht binnengelopen is. Niet van klanten, maar ook niet van KBC. Dat kan erop wijzen dat de bank de zaak intern afhandelt. In ieder geval vragen veel Klerkenaars zich af waar Freddy V. intussen gebleven is. Op het gsm-toestel van het kantoor klinkt nog steeds dezelfde voicemail: 'Wij danken u voor uw jarenlange vertrouwen.'