Joris opnieuw burgemeester van Houthulst GUS

10 januari 2019

11u35 1 Houthulst De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente.

Houthulst Hoewel hij niet op de eerste plaats stond op de CD&V-lijst in Houthulst behaalde Joris Hindryckx (55) toch de hoogste score. Hij is opnieuw burgemeester, een functie die hij al eens negen jaar heeft gedaan.

Joris Hindryckx is beroepshalve algemeen directeur van de hogeschool VIVES. Hij is partner van Bianca Corneillie en vader van Jonas (28) en Jana (26). “Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen en vergaderen (knipoog)”, stelt hij zich voor. “Politiek zit niet in de genen. Ik ben de enige in onze familie die aan politiek doet. In de Vlerick School maakte ik mijn thesis over de gemeentefinanciën en dat wakkerde mijn interesse aan. De toenmalige CVP vroeg me in 1987 om in het bestuur te gaan en sindsdien ben ik er blijven plakken. Ik kwam voor het eerst op in 1994 en werd onmiddellijk schepen van onder meer Financiën, Onderwijs en Lokale Economie. Zes jaar later klom ik op tot eerste schepen en nog eens drie jaar later verving ik Maria Vandenbussche als burgemeester en dat tot 2012. De voorbije legislatuur zat ik de gemeenteraad voor en later werd ik schepen. Nu dus opnieuw burgemeester met uitdagingen op de plank. Ik denk aan de uitbreiding van de kinderopvang, de opwaardering van de dorpskernen en de discussie over de gemeentefusie. Uiteraard moet Houthulst financieel gezond blijven.”