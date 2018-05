Inspecteurs getuigen tegen vinkenvanger 05 mei 2018

Twee inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos en een hoofdinspecteur van politiezone Polder moeten op 15 juni uitleg geven over een huiszoeking bij een vinkenvanger. Dat zou normaal vrijdag gebeuren, maar door een fout werd het trio nog niet opgeroepen. Houthulstenaar P.D. had een verboden mistnet, dat touwen heeft om snel dicht te kunnen trekken, boven zijn volière achteraan zijn tuin gehangen. Bij een huiszoeking werden 20 vinken gevonden, waarvan 13 niet of niet correct waren geringd. Daarnaast werden nog beschermde vogelsoorten zoals sijzen en putters ontdekt. Het drietal moet getuigen, omdat de advocaat van P.D. voorhoudt dat de huiszoeking niet rechtmatig gebeurde. P.D. riskeert 6.000 euro boete. (JHM)