Inspecteurs getuigen over verboden vinken 10 april 2018

02u45 0

De rechter in Veurne wil dat twee inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos en een hoofdinspecteur van politiezone Polder zelf uitleg komen geven in een zaak van een man die met een verboden mistnet vinken ving. Houthulstenaar P.D. had zo'n net boven zijn volière gehangen achteraan zijn tuin. Zo kon hij de vogels lokken en vangen. Er volgde een huiszoeking en er werden 20 vinken gevonden, waarvan 13 niet of niet correct waren geringd. Daarnaast werden nog beschermde vogelsoorten zoals sijzen en putters aangetroffen. De man verklaarde dat de netten dienden om zijn fruitbomen te beschermen. De advocaat van P.D. betwist ook dat de verbalisanten op een rechtmatige manier de huiszoeking hielden. Volgens meester Thomas Bailleul is er sprake van een schending en daarom wil de rechter hen laten verhoren. Ze komen getuigen op 4 mei. P.D. riskeert 6.000 euro boete. (JHM)