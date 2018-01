Huidig burgemeester Ann Vansteenkiste trekt CD&V-lijst 02u51 0

Zoals verwacht zal burgemeester Ann Vansteenkiste de CD&V-lijst trekken. Dat deed ze ook al in 2012. Wel verrassend is dat schepen van Openbare Werken Geert Van Exem de lijst zal duwen terwijl hij zes jaar geleden op de tweede plaats stond. "Ik vind het een eervolle plaats maar het betekent zeker niet dat ik wil uitbollen. Ik heb ambitie om mijn schepenambt te verlengen", benadrukt Geert. Hij zetelt al 24 jaar in de gemeenteraad waarvan 18 jaar als schepen. In 2012 behaalde hij 976 voorkeurstemmen. Ann Vansteenkiste kreeg het merendeel, namelijk 1.582, stemmen achter haar naam. "Veel tijd om nu al campagne te voeren is er niet", zegt de burgemeester. "We zijn volop bezig met de ontwikkeling van de vrijetijdscampus met een gymzaal en een indoor-tennishal. We kregen daarvoor recent een Vlaamse subsidie van 925.000 euro." (GUS)