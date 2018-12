Houthulst promoot de pleegzorg GUS

21 december 2018

10u16 0 Houthulst Houthulst zal de pleegzorg extra in de kijker zetten. Dat is nodig want in West-Vlaanderen alleen al staan er 200 kinderen en jongeren op de wachtlijst.

“In onze gemeente hebben we 12 pleeggezinnen die samen zorgen voor veertien kinderen. We zitten hiermee iets boven het West-Vlaamse gemiddelde maar het kan altijd beter”, vindt OCMW-voorzitster Tessa Vandewalle (CD&V). “Pleegzorg West-Vlaanderen heeft alle gemeenten opgeroepen extra promotie te voeren en daarop pikken we graag in. We zullen dat doen door affiches op te hangen, folders te verspreiden en infoavonden te ondersteunen.” Om dat alles officieel te bezegelen gaf het team van Pleegzorg West-Vlaanderen het pleegzorglabel aan Houthulst. In onze provincie vangen meer dan 900 pleeggezinnen samen ruim 1200 kinderen op.