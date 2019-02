Houthulst nog steeds in kerststemming GUS

28 februari 2019

14u39 0 Houthulst Eind februari en in Houthulst kan je nog een kerstboom spotten. De gemeente belooft ze maandag weg te doen. Vroeger kon niet omdat er geen opslagruimte was.

Het is dan wel een donkere dag vandaag, toch ligt de kerstperiode al een eindje achter ons. Niet zo in Houthulst want daar staan nog een drietal metershoge kerstbomen in metaal. In Merkem, Houthulst en bij het dorpshuis in Klerken staan ze te pronken met een blinkende ster er bovenop. Zaterdag begint de krokusvakantie en de carnavalsperiode. Een kerstboom past niet meteen in dat plaatje. “Klopt”, bevestigt schepen Jeroen Vandromme (CD&V). “In onze huidige loods hebben we plaats te kort dus moesten we op zoek naar een tijdelijke oplossing. Die hebben we gevonden maar de huurovereenkomst van die nieuwe loods start pas op 1 maart.” Schepen Tessa Vandewalle (CD&V) vult aan: “We zullen het industrieterrein in de Melanedreef uitbreiden. Daar plannen we een nieuwe loods voor onze technische dienst. In afwachting daarvan huren we een tijdelijke opslagruimte. Volgende week halen we de kerstbomen op.”