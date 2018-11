Horecazaak De Jachthoorn wijkt voor appartementsgebouw 29 november 2018

De afbraak van de horecazaak De Jachthoorn net naast het Vrijbos in de Eugène De Grootelaan in Houthulst is gestart.





Frans Jaecques en Alice Van Brabant openden De Jachthoorn in 1967. Toen was het een verzamelpunt voor jagers, vandaar de naam. Zoon Benedict en zijn vrouw Martine Catteeuw namen de zaak in 1982 over. Ze verwelkomden talrijke wandelaars, niet alleen Houthulstenaars maar ook mensen die van verder kwamen om de nabijgelegen Lourdesgrot te bezoeken. Het koppel heeft drie kinderen, maar die zetten de zaak niet verder. Daarom besloot het echtpaar het pand te verkopen aan een bouwfirma uit Ingelmunster. Die zal er elf appartementen bouwen. Aan de achterzijde kijken die flats uit op het bos. Alle woonkamers zijn naar het zuiden gericht, dus niet naar de straatkant. De gelijkvloerse flats hebben een tuin, de andere appartementen een terras. Er zijn bovengrondse garages en parkings op het terrein. Het nieuwbouwproject zal De Jachthoorn noemen, net zoals de horecazaak. (GUS)