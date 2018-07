Hola-Posta zomerzoektocht 25 juli 2018

Wie tijdens deze mooie zomerdagen een uitstapje met de fiets wil plannen, kan tot 31 augustus deelnemen aan de zomerzoektocht Hola-Posta. De toeristische diensten van Houthulst, Langemark-Poelkapelle en Staden staken de handen in elkaar en werkten samen een fiestlus uit van 37 km die al slingerend van de ene gemeente naar de andere loopt, langs rustige wegen en vergeten plaatsjes. De Sint-Bavokerk in Merkem werd uitgekozen als startpunt, maar ergens anders starten is perfect mogelijk. Vanuit het centrum van Merkem wordt koers gezet naar Madonna, Vijfwegen, Stadenberg en het centrum van Staden, Terrest, Klerken en van daaruit terug naar Merkem. De deelnemers moeten langs het parcours 15 foto's zoeken en onderweg 15 vragen oplossen. De deelnemingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de betrokken diensten voor Toerisme. (DCH)