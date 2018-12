Grote stroompanne treft Klerken: tot 3.000 gezinnen zonder stroom JHM

08 december 2018

Zo’n 1.500 tot 3.000 gezinnen in Klerken maar bij uitbreiding gans Houthulst zaten zaterdagmiddag een tijdlang zonder stroom. De oorzaak was een defect in een cabine van het middenspanningsnetwerk, die gelegen was in Klerken. Daardoor zat het dorp vanaf 16.30 uur zonder stroom. Werknemers van Eandis kwamen ter plaatse en zorgden voor een aftakking van het elektriciteitsnetwerk. Rond 17.30 was die overbrugging gemaakt en kon de stroom op de meeste plaatsen hersteld worden. Daarna wordt ook nog gekeken om het defect in de cabine zelf te herstellen.