Grote stapel hout brandt uit op veld 24 juli 2018

In de Vlastraat is een grote stapel bomen gisteren rond 15.30 uur uitgebrand in een veld. Het ging om een hoop afval die plots in lichterlaaie stond. Brandweerlieden van Houthulst, Kortemark en Standen kwamen ter plaatse. Ze spoten hun hele voorraad water op de houtstapel leeg, zo'n 2.000 liter. Omdat er niet meteen ander water in de buurt was, werd een dikke laag schuim op de houtstapel gespoten. Dat moest een heropflakkering voorkomen. De brandweer hield nog een tijdlang de wacht aan de houtstapel. Daarvoor haalden ze een extra voorraad water op in de buurt. Hoe de brand ontstaan is, is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om zelfontbranding. In het open veld liep de temperatuur op tot boven de 30 graden.





(JHM)