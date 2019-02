Gratis met de pendelbus naar de woensdagmarkt GUS

28 februari 2019

15u19 0 Houthulst Vanaf woensdag 6 maart rijdt er elke woensdagnamiddag gratis een pendelbus vanuit de Houthulstse dorpen naar de markt, de bibliotheek, het gemeentehuis of de gemeentelijke begraafplaats Ter Ruste.

De pendelbus vertrekt om 13.30 uur aan de kerk van Sint-Kristoffel. Daarnaast stopt het aan de kerk van Klerken, de parking van bezoekerscentrum De Blankaart, het oud gemeentehuis van Merkem, de kerk van Jonkershove, de kerk van Houthulst en de begraafplaats Ter Ruste. Eindpunt van de rit is de wekelijkse markt in het centrum van Houthulst. De bus keert om 16.30 uur terug van aan de kerk in Houthulst. Vooraf reserveren is nodig want het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan tot de dinsdagmiddag bij de dienst Vrije Tijd op 051 46 08 94.