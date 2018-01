Gezin geëvacueerd na gaslek 31 januari 2018

In de Stokstraat in Houthulst is gisteren in de voormiddag rond 10 uur een gaslek op straat ontstaan. Dat gebeurde nadat bij graafwerken voor een woning een lagedrukgasleiding werd geraakt. Het gas spoot omhoog uit de buizen en maakte een sissend geluid. Uit voorzorg werd het gezin dat in de vlakbijgelegen woning woont geëvacueerd. Zij konden snel terugkeren naar huis. (JHM)