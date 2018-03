Gewonde bij botsing 30 maart 2018

02u37 0

Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een personenwagen op het kruispunt van de Jonkershovestraat met de Monseigneur Schottestraat in Jonkershove is gisterenmiddag een gewonde gevallen. Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur en de oorzaak ligt wellicht bij het feit dat een van de bestuurders geen voorrang verleende. De trucker liep geen verwondingen op, de 24-jarige G.S. liep verwondingen op aan de ribben en werd naar het Jan Ypermanziekenhuis gebracht. Er was wat verkeershinder na het ongeval. (JHM)