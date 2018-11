Getuigenis in rechtbank eindigt met klacht wegens meineed 08 november 2018

02u22 1 Houthulst Een koppel uit Ruddervoorde heeft gisterenochtend na een getuigenis op de politierechtbank in Veurne een klacht wegens meineed aan het been. Dat zoiets voorkomt, en dan nog tijdens de zitting, is uitzonderlijk.

Het koppel moest komen getuigen in een zaak van een verkeersongeval van 6 juni vorig jaar in Houthulst. Een 55-jarige man, M.C. uit Houthulst, wordt vervolgd omdat hij toen in de Groenbosdreef op een kruispunt de voorrang zou genegeerd hebben, een andere bestuurster zo de pas afsneed én aanreed, en daarna wegvluchtte. De vrouw achtervolgde de 55-jarige man tot op zijn oprit, waar het tot een verhitte discussie kwam. Ze noteerde zijn nummerplaat ,maar M.C. ontkent dat hij diegene was die het ongeval veroorzaakte, ondanks de schade aan zijn wagen. Hij verklaarde dat hij op het ogenblik van het ongeval bij een bevriend koppel uit Ruddervoorde was. Het koppel bevestigde dat in een verklaring, maar de rechter liet het koppel persoonlijk naar de rechtbank komen om hun getuigenis te bevestigen. Wat bleek? Op veel vragen kon het koppel niet antwoorden.





Gewaarschuwd

"Welke dag was het op 6 juni vorig jaar? Wat hebben jullie die dag gedaan? Wat deden jullie de dag ervoor en nadien?" Veel verhelderende antwoorden vielen er op de rechtbank niet te horen. Toch bleef het koppel bij hoog en bij laag beweren dat de 55-jarige man op het moment van het ongeval wel degelijk bij hen op bezoek was. "Jullie staan hier te liegen dat het kraakt. Ik herinner jullie eraan dat jullie onder eed staan en dus de waarheid moeten spreken. Als jullie liegen, plegen jullie meineed en dat is strafbaar", zei de politierechter nog. Daarop kondigde de advocaat van de aangereden vrouw meteen aan klacht neer te leggen wegens meineed. "Dan kan een rechter of politie hen nog eens op de rooster leggen."





Op meineed of valse getuigenissen staan doorgaans celstraffen van zes maanden. De zaak wordt verdergezet op 14 januari. (JHM)