Germain na 47 jaar trouwe dienst met pensioen bij Despierre 27 januari 2018

03u25 0 Houthulst Germain Vanlouwe (69) uit Roeselare zet na 47 jaar een punt achter zijn loopbaan bij het Houthulstse bouwbedrijf Despierre.

Gisterenavond zorgde de directie voor een passend afscheid. "Ik apprecieer het enorm dat Germain zo lang voor ons heeft gewerkt. Hij trok zijn plan zelfstandig en was kordaat", typeert zaakvoerder Filip Despierre zijn trouwste werknemer. "Despierre ontstond in 1960 met vader André aan het roer en ik kon elf jaar later als boekhouder aan de slag", vertelt Germain. "Filip volgde in 1987 zijn vader op als zaakvoerder. Ik werk nog een paar dagen per week en ga tegen het bouwverlof met pensioen. We zien wel hoe ik die vrije tijd zal invullen. Ik ben alvast voorzitter van de kerkfabriek Sint-Michiels in Roeselare." Over zijn job is hij nostalgisch. "Wat is er veel veranderd! In de beginperiode moesten we alles met carbonpapier inboeken. Gelukkig kwamen er in de jaren tachtig computers in het bedrijf. Dat zorgde voor een veel vlottere werking. Mijn eerste collega op de bureau kwam pas in 1997 in dienst. Ik heb altijd goed samengewerkt met Kris Huyghe. Naast de boekhouding doe ik ook de personeelsadministratie. Vroeger betaalde ik de lonen op de werkvloer uit. Ze zagen me graag komen", lacht Germain.





"Er hebben bij Despierre nog meer dan honderd mensen gewerkt, vandaag zijn er dat een vijftigtal. Er zijn minder medewerkers nodig door de automatisering. De grootste uitdaging was de realisatie van het nieuwe bedrijfsgebouw een tiental jaar terug." (GUS)