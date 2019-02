Flexibele camera’s staan vanaf april bij de glascontainers GUS

25 februari 2019

09u14 0 Houthulst Vanaf april zullen de flexibele camera’s werken bij een aantal glascontainers in Houthulst en zijn dorpen. 22 weken lang zullen die sluikstorters in beeld brengen zodat die mensen beboet kunnen worden.

De afvalintercommunale Mirom Roeselare beheert de camera’s. De gemeenteraad keurde de plaatsing van de mobiele camera’s goed maar Filip Vanhevel (N-VA) zat toch met een aantal vragen en opmerkingen. “Vorig jaar heeft de gemeente ook al camera’s gezet, wat leverde dat op? Het mag geen heksenjacht worden. Ik vernam dat iemand die vergat de deksels van de glazen bokalen te doen op de bon werd geslingerd. Die camera’s alleen zullen het zwerfvuilprobleem niet oplossen. Er is een ruimere aanpak nodig. We denken aan ondergrondse afvalcontainers op plaatsen waar sociale controle is. Verder pleiten we voor afvaleilanden tijdens evenementen zoals kermissen. De gemeente moet het gebruik van herbruikbare bekers stimuleren. Afvalteams per wijk of woonbuurt kunnen zeker hun nut bewijzen.” Schepen Erik Verbeure (CD&V) meldde dat de mobiele camera er vorig jaar twaalf weken stond en er veertien vaststellingen waren. Die mensen kregen een boete voor sluikstorten in de brievenbus. De GAS-ambtenaar zal twee uur extra de baan op gaan.